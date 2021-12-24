Прокремлевские активисты провели акцию против Омбудсмена Грузии и западных послов

Прокремлевские активисты провели акцию протеста у офиса Народного защитника Грузии. Организатором выступила новая партия «Консервативное движение», созданная членами радикальной медиаплатформы Alt-Info.

Главное требование – освобождение задержанных во время массовых беспорядков в Тбилиси 5 июля. Тогда, несмотря на отмену «Марша достоинства» (Tbilisi Pride), агрессивная толпа устроила в центре города бесчинства. В результате были избиты 53 сотрудника СМИ, один из которых – телеоператор TV Pirveli Лексо Лашкарава – впоследствии скончался.

Участники акции протеста, однако, считают задержанных «узниками совести» и требуют их освобождения. Люди, пришедшие к офису Омбудсмена Грузии, держали в руках плакаты антизападного содержания, на которых изображены послы США и ЕС в Тбилиси на фоне радужных флагов. На транспарантах глава американской дипмиссии Келли Дэгнан названа «зондер-послом» и «ЛГБТ-террористом», руководитель представительства Евросоюза Карл Харцель – также «ЛГБТ-террористом» и «ЛГБТ-зондером», а Народный защитник Нино Ломджария – «ЛГБТ-фашистом» и «Народным зондером». Участники, кроме того, выступили против ЕСПЧ, назвав его «Европейским содомистским судом» и «ЛГБТ-судом».

По словам одного из организаторов акции Зураба Махарадзе, есть оценки событий 5 июля в Тбилиси: одни считают это катастрофой, а другие – примером того, как «простые люди сумели защитить честь и достоинство страны».

Фото: Publika.ge