СГБ: российские военные незаконно задержали четырех граждан Грузии

Российские военные незаконно задержали четырех граждан Грузии. Инцидент произошел в районе села Адзви Горийского муниципалитета недалеко от линии оккупации Южной Осетии.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, задействована «горячая линия», работающая через Миссию наблюдателей ЕС. О случившемся проинформированы и сопредседатели Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе.

«Центральные власти Грузии использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы для освобождения незаконно задержанных граждан Грузии. Российские оккупационные силы несут полную ответственность за деструктивные действия в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации», — говорится в заявлении СГБ.

В службе добавили, что деструктивная практика незаконных задержаний ухудшает обстановку безопасности на местах и ​​угрожает стабильности в регионе.