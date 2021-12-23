Посол США: на фоне региональной напряженности Тбилиси и Вашингтону важно сохранять коммуникацию

Посол США в Тбилиси Келли Дэгнан считает, что на фоне региональной напряженности для Соединенных Штатов и Грузии важно сохранять тесную коммуникацию. Об этом дипломат заявила после встречи с председателями парламентского комитета по иностранным делам Николозом Самхарадзе и комитетом по обороне Ираклием Берая.

«У меня была очень плодотворная встреча, мы говорили о визите грузинской делегации в Вашингтон. Делегация встретилась с членами Конгресса, Государственного департамента и представителями гражданского общества, чтобы обсудить двусторонние отношения между Грузией и США. Мы также обсудили много других вопросов», — сказала Келли Дэгнан.