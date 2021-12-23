hands of young elegant accountant with pen over fi 2021 09 24 03 14 57 utc #новости дискриминация
Hands of young elegant accountant with pen over financial document pressing buttons of calculator while working by desk

Компанию, объявившую вакансию для «высокой, худой» женщины-бухгалтера, оштрафовали

SOVAОт

Служба инспекции труда Грузии установила факт неоднократных случаев дискриминации на преддоговорной стадии со стороны компании, набиравшей сотрудников. Предприятие было оштрафовано.

Сообщается, что, несмотря на предупреждение от инспекции после первой публикации вакансии, компания вновь выложила в соцсетях объявление, имеющее дискриминационное содержание:

«Требуется бухгалтер, девушка до 50-ти лет, на полную ставку. Требования: высокая, худая, с опытом работы в программе Fina, с опытом работы на предприятии. Просим прислать CV вместе с селфи на мейл…».

По данным инспекции, работодатель назвал вакансию шуточной и представил ее как своего рода пример пропаганды здорового образа жизни. В службе, однако, подчеркнули, что дискриминация запрещена как в трудовых, так и в преддоговорных отношениях, в том числе на этапе размещения вакансий и отбора сотрудников. Речь идет о случаях, когда выдвинутые условия приема на работу не имеют объективного и разумного оправдания.

В результате Служба инспекции труда пришла к выводу, что компания дискриминировала соискателей работы по признаку возраста, пола и внешнего вида. В связи с этим предприятие было оштрафовано в тройном размере. Кроме того, его обязали изменить текст объявления вакансии.

SOVA

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