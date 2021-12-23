Компанию, объявившую вакансию для «высокой, худой» женщины-бухгалтера, оштрафовали

Служба инспекции труда Грузии установила факт неоднократных случаев дискриминации на преддоговорной стадии со стороны компании, набиравшей сотрудников. Предприятие было оштрафовано.

Сообщается, что, несмотря на предупреждение от инспекции после первой публикации вакансии, компания вновь выложила в соцсетях объявление, имеющее дискриминационное содержание:

«Требуется бухгалтер, девушка до 50-ти лет, на полную ставку. Требования: высокая, худая, с опытом работы в программе Fina, с опытом работы на предприятии. Просим прислать CV вместе с селфи на мейл…».

По данным инспекции, работодатель назвал вакансию шуточной и представил ее как своего рода пример пропаганды здорового образа жизни. В службе, однако, подчеркнули, что дискриминация запрещена как в трудовых, так и в преддоговорных отношениях, в том числе на этапе размещения вакансий и отбора сотрудников. Речь идет о случаях, когда выдвинутые условия приема на работу не имеют объективного и разумного оправдания.

В результате Служба инспекции труда пришла к выводу, что компания дискриминировала соискателей работы по признаку возраста, пола и внешнего вида. В связи с этим предприятие было оштрафовано в тройном размере. Кроме того, его обязали изменить текст объявления вакансии.