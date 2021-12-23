Коронавирус в Грузии: статистика 23 декабря

В Грузии за сутки выявлено 2 164 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 918 641.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 074;

Имерети – 291;

Аджария – 149;

Шида Картли – 142;

Самегрело – Земо Сванети – 113;

Кахети –111;

Квемо Картли – 89;

Гурия – 79;

Мцхета-Мтианети – 70;

Самцхе-Джавахети – 26;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 767 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 873 178 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 68 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 289 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 32 148 (-1 671). В тяжелом состоянии находятся 1 336 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 309 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 327 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 009 человек;

В карантинных пространствах находятся – 34 человека;

Проходят лечение на дому – 25 812 человек;

На самоизоляции находятся – 33 993 человека.

За последние 24 часа было проведено 43 437 тестов. В том числе 25 020 исследований на антиген и 18 417 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 4,98%. Показатель за последние 14 дней – 6,43%.

За сутки вакцинацию прошли 12 351 человек.