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Vials with samples of SARS-COV-2 Covid-19 in a research laboratory, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 23 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 2 164 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 918 641.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 074;
  • Имерети – 291;
  • Аджария – 149;
  • Шида Картли – 142;
  • Самегрело – Земо Сванети – 113;
  • Кахети –111;
  • Квемо Картли – 89;
  • Гурия – 79;
  • Мцхета-Мтианети – 70;
  • Самцхе-Джавахети – 26;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 767 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 873 178 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 68 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 289 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 32 148 (-1 671). В тяжелом состоянии находятся 1 336 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 309 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 327 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 009 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 34 человека;
  • Проходят лечение на дому – 25 812 человек;
  • На самоизоляции находятся – 33 993 человека.

За последние 24 часа было проведено 43 437 тестов. В том числе 25 020 исследований на антиген и 18 417 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 4,98%. Показатель за последние 14 дней – 6,43%.

За сутки вакцинацию прошли 12 351 человек.

SOVA

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