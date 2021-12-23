Коронавирус в Грузии: статистика 23 декабря

В Грузии за сутки выявлено 2 164 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 918 641.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 074;
- Имерети – 291;
- Аджария – 149;
- Шида Картли – 142;
- Самегрело – Земо Сванети – 113;
- Кахети –111;
- Квемо Картли – 89;
- Гурия – 79;
- Мцхета-Мтианети – 70;
- Самцхе-Джавахети – 26;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 767 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 873 178 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 68 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 289 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 32 148 (-1 671). В тяжелом состоянии находятся 1 336 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 309 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 327 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 009 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 34 человека;
- Проходят лечение на дому – 25 812 человек;
- На самоизоляции находятся – 33 993 человека.
За последние 24 часа было проведено 43 437 тестов. В том числе 25 020 исследований на антиген и 18 417 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 4,98%. Показатель за последние 14 дней – 6,43%.
За сутки вакцинацию прошли 12 351 человек.