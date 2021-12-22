Парламент Грузии утвердил закон, ужесточающий регуляции в сфере азартных игр

Парламент Грузии утвердил закон о лотереях, азартных и прибыльных играх, ужесточающий регуляции в этой сфере. В третьем, окончательном чтении законопроект поддержали 82 депутата, против проголосовал только один.

Изменения предусматривают увеличение возрастного порога для участия в азартных играх. В частности, к участию в игре не допускаются лица младше 25 лет (в случае иностранного гражданина / лица без гражданства – младше 18 лет). Также будет создан список зависимых и запрещенных к участию в играх лиц. Согласно законопроекту, внести имя человека в этот список смогут как человек – на основании собственного заявления, так и члены его семьи – в судебном порядке.

Участие в азартных играх будет запрещено также лицам, работающим в бюджетных организациях; сотрудникам регулирующих органов; сотрудникам Национального банка; членам семей, которые зарегистрированы в единой базе социально незащищенных граждан.

Законопроект вводит запрет на осуществление онлайн-платежей грузинскими платежными картами с целью участия в иностранных азартных и прибыльных играх. Согласно поправкам, всем провайдерам платежных услуг, включая коммерческие банки и микрофинансовые организации, запрещено сотрудничать с иностранными игорными компаниями с целью обеспечения платежей.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2022 года.