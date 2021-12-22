Из-за снегопадов на некоторых дорогах Грузии введены ограничения

Из-за сложных метеорологических условий на некоторых дорогах Грузии введены ограничения. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

В частности, на участке Гудаури-Коби магистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (граница с РФ) запрещено движение всех видов транспорта. Там высок уровень лавинной опасности. На участке Млета-Гудаури этой же дороги разрешено движение без остановок только легковых автомобилей.

Сильный снегопад, низкие температуры и лавинная опасность привели к введению ограничений и на участке дороги Жинвали-Барисахо-Шатили – 53-106 км (Корша-Шатили). Там запрещено движение всех видов транспорта. На остальной части дороги движение свободное.

Из-за сильного снегопада и гололеда использование прицепов и полуприцепов запрещено на участке 40-158 км дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе – это главная транспортная магистраль страны, связывающая Восточную Грузию с Западной. Движение других видов транспорта разрешено.

Сильный снегопад способствовал введению ограничений и на трассе Сачхере-Они. Здесь также допустимо движение всех видом транспорта, кроме прицепов и полуприцепов. Аналогичное решение принято в отношении участка автодороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури – 39-60 км (перевал Накерала).

Отметим также, что по данным Национального агентства окружающей среды, в некоторых районах Грузии ожидаются сильные снегопады, туманы и метели, на море – шторм. Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин, гололедице, а также опасности замерзания линий электропередачи. На Колхидской низменности ожидается снижение температуры воздуха ночью до -4, -6 градусов, что может вызвать повреждение цитрусовых культур.