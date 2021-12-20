В одном из жилых домов в Тбилиси прогремел взрыв, есть пострадавшие

Минувшей ночью на первом этаже многоквартирного дома в тбилисском районе Вазисубани произошел взрыв, вызвавший пожар. По информации Службы по управлению чрезвычайным ситуациями, причиной инцидента стало скопление природного газа.

В общей сложности пострадали четыре человека. Трое помещены в стационар с интоксикацией, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Состояние еще одного пострадавшего, 43-летнего мужчины, тяжелое. Он находится в реанимационном отделении. По словам врачей, у пациента ожоги 60% тела и дыхательных путей.

Отметим, что после взрыва все жильцы дома были эвакуированы. Они до сих пор ждут экспертного заключения об устойчивости здания, чтобы вернуться в свои квартиры.