В Тбилиси проходит заседание Межправительственной экономической комиссии Грузии и Армении. По словам главы грузинского правительства, Тбилиси заинтересован «в мире и стабильности в регионе, Грузия всегда мотивирована играть одну из важных ролей в этом процессе».

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что дружеское сотрудничество необходимо «конвертировать в реальные дела».

«Мы заинтересованы в том, чтобы очень тесное, дружеское сотрудничество между нами теперь конвертировалось в реальные дела. Нам нужно развивать торгово-экономические отношения, говорить о региональных проектах, инфраструктуре, других проектах, которые будут интересны обеим странам, поэтому мы и собрались сегодня.

Отношения между нами находятся на высшем уровне. С гордостью можно сказать, что таких отношений между нашими странами никогда еще не было. У нас всегда были близкие дружеские отношения, но, можно сказать, что именно наша заслуга в том, что между странами, нашими правительствами нет недопонимания, и у нас действительно идеальные отношения», — заявил премьер.

По словам Никола Пашиняна, отношения Тбилиси и Еревана вышли на качественно новый уровень.

«Межправительственная комиссия по экономическим отношениям создала наилучшие условия для того, чтобы комиссию возглавили лидеры двух стран, что также беспрецедентно < > Наша двусторонняя повестка дня сегодня охватывает множество областей. Дружественные отношения между двумя странами способствуют поддержанию безопасности и стабильности в нашем регионе», — заявил Никол Пашинян.