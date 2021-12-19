Детское Евровидение 2021: онлайн-голосование началось, поддержите Нико Каджая

Сегодня, 19 декабря, в 19:00 по Тбилиси в Париже пройдет 19-й детский конкурс песни «Евровидение», в котором примут участие 19 стран.

Грузию на конкурсе представляет победитель проекта «Ранина» Нико Каджая, на сцене концертного зала La Saint Musical он выступит с песней Гиги Кухианидзе (Lets count the smiles).

Голосование на официальном сайте детского Евровидения Junioreurovision.tv уже началось.

Поддержать Нико можно проголосовав по ссылке тут.

Просмотрите видеоролик и после его завершения помимо понравившегося участника отметьте еще двоих конкурсантов. Главными конкурентами Нико Каджая являются представители Армении, Азербайджана, Польши и России.

Прямая трансляция детского «Евровидения» будет вестись в эфире Общественного вещателя Грузии.