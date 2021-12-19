Тбилисские ночные клубы отложили запланированные мероприятия еще на неделю

Тбилисские ночные клубы отложили запланированные мероприятия еще на одну неделю. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в Facebook.

«В целях преодоления кризиса, связанного с безопасным открытием тбилисской клубной сцены, прошла встреча представителей клубов с инспекцией труда.

Руководствуясь общими интересами, представители тбилисской клубной сцены приняли совместное решение о переносе запланированных вечеринок < > на неделю. Это последний возможный компромисс с нашей стороны», — говорится в заявлении.

Напомним, за несколько часов до анонсированного открытия клубов 17 декабря, Инспекция труда Минздрава Грузии объявила о том, что разрешения на проведение мероприятий нет.

7 декабря после встречи с представителями Ассоциации ночных клубов глава ведомства Бека Перадзе заявлял, что заведения могут возобновить работу 16-17 декабря. Впрочем, официального подтверждения его слов не последовало. Изначально причиной задержки называлась отставка министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, затем визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель.