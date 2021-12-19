IJF признала Лашу Шавдатуашвили лучшим дзюдоистом 2021 года

Международная федерация дзюдо (IJF) назвала Лашу Шавдатуашвили лучшим дзюдоистом 2021-го.

Восходящей звездой этого вида спорта Федерация признала Илью Суламанидзе.

Лаша Шавдатуашвили является олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом Европы (2013). В этом году он стал чемпионом мира, став тем самым первым грузинским борцом, завоевавшим золото на всех трех крупных соревнованиях.

20-летний Илья Суламанидзе стал чемпионом мира среди молодежи (до 21 года) в 2021 году и чемпионом Европы среди молодежи до 23 лет.