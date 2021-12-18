Докладчики ПАСЕ по Грузии обеспокоены крайней поляризацией в стране

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Грузии Титус Корлатеан (Румыния) и Клод Керн (Франция) выразили серьезную обеспокоенность крайне поляризованным политическим климатом в стране. Специальное заявление было сделано по итогам визита докладчиков в Грузию, состоявшегося 8-10 декабря 2021 года.

Корлатеан и Керн отмечают, что из-за поляризации в стране практически исключено политическое сотрудничество и диалог. По их словам, это подрывает стабильность и демократическую консолидацию государства, подвергая риску значительный прогресс, которого Грузия достигала долгие годы.

Содокладчики подчеркнули, что демократическая консолидация и евроатлантическая интеграция являются общей ответственностью всех политических сил в стране, поэтому призвали их, в частности две крупнейшие партии – «Грузинскую мечту» и «Единое национальное движение» – ставить во главу угла интересы нации.

Представители ПАСЕ отметили, что местные выборы в октябре 2021 года, как они и опасались, были де-факто плебисцитом правящего большинства. Они выразили обеспокоенность многочисленными сообщениями о злоупотреблениях административным ресурсом и давлением на избирателей, а также случаями насилия. В этой связи докладчики призвали власти провести полное и прозрачное расследование и, при необходимости, рассмотреть все утверждения и сообщения о неправомерных действиях на выборах.

В тексте также выражается сожаление ходом реформы судебной системы Грузии. В частности, выражается глубокое сожаление по поводу того, что парламент продолжал назначать новых судей Верховного суда, несмотря на призывы международного сообщества не делать этого.

В рамках своего визита делегация также сосредоточила внимание на ситуации с правами меньшинств в Грузии. В этом отношении они поприветствовали тот факт, что Консультативный комитет Рамочной конвенции Совета Европы о национальных меньшинствах отметил значительно улучшившуюся правовую основу для борьбы с дискриминацией. Тем не менее, докладчики подчеркнули необходимость в дальнейшем повышении качества образования для меньшинств, а также обучения на их языках, призвав власти сделать это в приоритетном порядке.

Что касается вопросов ЛГБТИ, докладчики выразили обеспокоенность участившимися публичными проявлениями гомофобии и нетерпимости. В этом контексте они осудили насилие и контрдемонстрации, имевшие место во время Недели прайда в Тбилиси в июле 2021 года. Представители ПАСЕ призвали власти Грузии полностью расследовать эти действия и привлечь виновных к ответственности, в том числе организаторов.

В первой половине 2022 года докладчики представят свой отчет о выполнении Грузией обязательств перед Парламентской ассамблеей Совета Европы.