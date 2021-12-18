О своем премьерстве

«Мне пришлось принять правительство в кризисный момент, когда политическая температура была искусственно поднята до довольно высокой отметки и деструктивные силы пытались атаковать государство, а представители радикальной оппозиции осуществляли парламентский саботаж».

О верховенстве закона

«В период моего премьерства ни один гражданин не будет стоять выше закона и ни один – ниже. Но когда дело доходит до защиты закона и Конституции, мы не будем ни у кого спрашивать разрешения – закон всегда будет соблюдаться».

О критиках власти

«Каждый должен понимать, что, если государство претендует на статус государства, оно должно следовать основным принципам. Должно поддерживать верховенство закона и выполнять свои обязательства. К сожалению, некоторые политики как внутри страны, так и за ее пределами не признают эти принципы, а значит, оскорбляют грузинский народ и государственные институты».

О «Грузинской мечте»

«Грузинская мечта» – это сплоченная и сильная команда, объединившая патриотичных и профессиональных людей, которая представлена ​​в правительстве уже третий срок подряд и с 2012 года последовательно завоевывает доверие народа. Мы – сила, которая гарантирует необратимое демократическое развитие, мир и стабильность Грузии».

Об экономическом росте

«Мы планируем достичь не менее 6-процентного экономического роста в 2022 году, а общий объем экономики составит 65 млрд лари (более 20 млрд долларов), что приведет нас к историческому максимуму уровня ВВП на душу населения – свыше 5 500 долларов. Одновременно мы сократим государственный долг и дефицит бюджета».

О грузино-российских отношениях

«Мы – сила, которая отказалась проводить неосмысленную и авантюрную политику в отношении России и объявила единственным путем решения главной проблемы, существующей между нами – оккупации, вопроса восстановления территориальной целостности и деоккупации – мирную и прагматичную политику, которая осуществляется через международные форматы диалога».

О региональной роли Грузии

«Вы помните, что при моем успешном посредничестве в июне этого года важнейшее соглашение между правительствами Азербайджана и Армении привело к освобождению 15 граждан Армении, захваченных во время войны, а Армения, в свою очередь, передала Азербайджану карты заминированных территорий. Это – наглядный пример тесного сотрудничества [Грузии] с Западом и активного участия в геополитических процессах региона».

Чего премьер не сказал