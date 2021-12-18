О своем премьерстве
«Мне пришлось принять правительство в кризисный момент, когда политическая температура была искусственно поднята до довольно высокой отметки и деструктивные силы пытались атаковать государство, а представители радикальной оппозиции осуществляли парламентский саботаж».
О верховенстве закона
«В период моего премьерства ни один гражданин не будет стоять выше закона и ни один – ниже. Но когда дело доходит до защиты закона и Конституции, мы не будем ни у кого спрашивать разрешения – закон всегда будет соблюдаться».
О критиках власти
«Каждый должен понимать, что, если государство претендует на статус государства, оно должно следовать основным принципам. Должно поддерживать верховенство закона и выполнять свои обязательства. К сожалению, некоторые политики как внутри страны, так и за ее пределами не признают эти принципы, а значит, оскорбляют грузинский народ и государственные институты».
О «Грузинской мечте»
«Грузинская мечта» – это сплоченная и сильная команда, объединившая патриотичных и профессиональных людей, которая представлена в правительстве уже третий срок подряд и с 2012 года последовательно завоевывает доверие народа. Мы – сила, которая гарантирует необратимое демократическое развитие, мир и стабильность Грузии».
Об экономическом росте
«Мы планируем достичь не менее 6-процентного экономического роста в 2022 году, а общий объем экономики составит 65 млрд лари (более 20 млрд долларов), что приведет нас к историческому максимуму уровня ВВП на душу населения – свыше 5 500 долларов. Одновременно мы сократим государственный долг и дефицит бюджета».
О грузино-российских отношениях
«Мы – сила, которая отказалась проводить неосмысленную и авантюрную политику в отношении России и объявила единственным путем решения главной проблемы, существующей между нами – оккупации, вопроса восстановления территориальной целостности и деоккупации – мирную и прагматичную политику, которая осуществляется через международные форматы диалога».
О региональной роли Грузии
«Вы помните, что при моем успешном посредничестве в июне этого года важнейшее соглашение между правительствами Азербайджана и Армении привело к освобождению 15 граждан Армении, захваченных во время войны, а Армения, в свою очередь, передала Азербайджану карты заминированных территорий. Это – наглядный пример тесного сотрудничества [Грузии] с Западом и активного участия в геополитических процессах региона».
Чего премьер не сказал
- Подводя итоги 2021 года, премьер-министр Грузии не упомянул некоторые ключевые события, произошедшие в стране. К примеру, не коснулся такой темы, как права человека, не упомянул массовые беспорядки в Тбилиси 5 июля, в ходе которых толпа радикалов избила более 50-ти сотрудников СМИ.
- Проигнорировал Гарибашвили и вопрос провалившейся судебной реформы, из-за чего Грузия подвергается критике западных стран и международных организаций. Собственно, о беспрецедентной критике действий «Грузинской мечты» со стороны стран Запада он тоже ничего не сказал.
- Говоря о борьбе с пандемией, глава правительства не упомянул имени экс-министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, которая, по версии некоторых СМИ, покинула пост из-за конфронтации с премьером. В конце своего выступления Гарибашвили поблагодарил глав отдельных министерств за проделанную работу, но Тикарадзе в этом списке не оказалось.
- Еще одна тема, которой премьер-министр не коснулся – возвращение в страну экс-президента Михаила Саакашвили, его заключение в тюрьму, голодовку и реабилитацию.
- Ираклий Гарибашвили никак не прокомментировал и ультиматум, выдвинутый Россией в отношении НАТО – Москва потребовала письменных гарантий нерасширения альянса и отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО.