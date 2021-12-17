Грузинское вино бьет рекорды: производители расширяют рынок сбыта - SOVA

Грузия установила исторический рекорд по экспорту вина. Согласно данным Национального агентства вина, за январь-ноябрь 2021 года из страны было вывезено 96 150 065 бутылок, что является самым высоким показателем со времен обретения Грузией независимой. Экспорт вырос на 14%, а прибыль от него достигла 222 млн долларов, что на 4% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Рост популярности грузинского вина на мировом рынке во многом происходит благодаря активности частных компаний и их участию в международных мероприятиях. Одна из таких компаний – Okriba – в 2022 году представит свою продукцию в Соединенных Штатах, на Майамском винном фестивале. Кроме того, в феврале она поставит вина в Италию. На стадии завершения и прямые переговоры о поставках продукции не только в США, но в Китай и Южную Африку.

Okriba – молодая компания, ориентированная на международный рынок. 20 грузин объединили свои ресурсы и вложили их в производство вина. Летом 2021 года была разлита первая партия «Усахелаури» в количестве 4 000 бутылок. И всего за полтора месяца было продано все, что изначально планировали продавать целый год. Удачный старт стал катализатором для расширения производства.

На данном этапе Okriba производит вина пяти марок – «Усахелаури», «Хванчкара», «Оджалеши», «Цоликаури» и «Патриот». К февралю планируется расширить ассортимент до десяти видов. Сырье для производства компания Okriba закупает у местных фермеров, после чего перерабатывает его, разливая вино на партнерском заводе с итальянским оборудованием – «Орвела».

В процессе производства вина молодая компания применяет самые передовые технологии. Все бутылки, пробки и сургуч прошли европейскую сертификацию. Собственно, само грузинское вино, производимое Okriba, проходит три стадии фильтрации и подвергается лабораторным анализам на всех этапах производства.

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