Коронавирус в Грузии: статистика 17 декабря

В Грузии за сутки выявлено 2 979 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 904 181.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 325;

Имерети – 493;

Аджария – 229;

Шида Картли – 207;

Самегрело – Земо Сванети – 184;

Кахети –137;

Квемо Картли – 135;

Гурия – 109;

Мцхета-Мтианети – 81;

Самцхе-Джавахети – 59;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 470 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 852 560 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 12 971 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 38 624 (-544). В тяжелом состоянии находятся 1 447 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 319 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 798 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 107 человек;

В карантинных пространствах находятся – 40 человек;

Проходят лечение на дому – 31 719 человек;

На самоизоляции находятся – 35 240 человек.

За последние 24 часа было проведено 47 937 тестов. В том числе 29 881 исследование на антиген и 18 056 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,21%. Показатель за последние 14 дней – 7,26%.