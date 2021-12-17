COVID 19 #новости Covid-19, коронавирус, коронавирус в Грузии

Коронавирус в Грузии: статистика 17 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 2 979 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 904 181.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 325;
  • Имерети – 493;
  • Аджария – 229;
  • Шида Картли – 207;
  • Самегрело – Земо Сванети – 184;
  • Кахети –137;
  • Квемо Картли – 135;
  • Гурия – 109;
  • Мцхета-Мтианети – 81;
  • Самцхе-Джавахети – 59;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 470 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 852 560 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 12 971 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 38 624 (-544). В тяжелом состоянии находятся 1 447 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 319 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 798 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 107 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 40 человек;
  • Проходят лечение на дому – 31 719 человек;
  • На самоизоляции находятся – 35 240 человек.

За последние 24 часа было проведено 47 937 тестов. В том числе 29 881 исследование на антиген и 18 056 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,21%. Показатель за последние 14 дней – 7,26%.

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