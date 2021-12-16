Глава МИД Грузии: на саммите «Восточного партнерства» никто не упомянул Саакашвили

На полях саммита «Восточного партнерства» никто из 27 лидеров не упомянул имени Михаила Саакашвили. Так министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли вопрос заключения третьего президента в ходе встреч в Брюсселе.

«Сколько министериалов, встреч на высшем уровне и саммитов мы прошли, и нигде не было обсуждения этой темы. Наши оппоненты сами себя вводят в заблуждение. Не говоря о том, что они лгут нашим гражданам о том, будто весь мир вращается вокруг одного человека. Все это ложь», — заявил глава МИД.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе состоялся саммит «Восточного партнерства», в котором приняли участие лидеры стран Евросоюза и пяти из шести государств, включенных в программу ЕС – Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы и Украины. Не присутствовали на встрече лишь представители Беларуси.