На саммите «Восточного партнерства» приняли декларацию в поддержку стран-участниц

В Брюсселе завершился 6-й саммит «Восточного партнерства», в котором приняли участие лидеры стран Евросоюза и пяти из шести государств, включенных в программу ЕС – Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы и Украины. Не присутствовали на встрече лишь представители Беларуси.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой Брюссель продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран «Восточного партнерства» в пределах международно признанных границ. Кроме того, в документе говорится, что защита прав человека и основных свобод остается ключевой целью сотрудничества в рамках партнерства. В совместной декларации также приветствуется полное выполнение Соглашений об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной.

«В соответствии с принципами дифференциации и инклюзивности, ЕС признает инициативы трех Ассоциированных партнеров – Грузии, Республики Молдова и Украины – по укреплению сотрудничества с ЕС, и учитывает, в том числе, усиленную координацию по вопросам, связанным с имплементацией Соглашений об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоне торговли. А также сотрудничество в рамках «Восточного партнерства». В этом контексте, основываясь на достигнутом прогрессе, в рамках совместных дискуссий по реформам, связанным с ассоциацией, в целях содействия полной имплементации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, ЕС и все заинтересованные стороны изучат возможности расширения секторального сотрудничества, включая двойной переход к зеленой и цифровой сферам, возможность связи, энергетическую безопасность, правосудие и внутренние дела, стратегическую коммуникацию и здравоохранение».

В совместной декларации также говорится, что Евросоюз и заинтересованные партнеры приветствуют ассоциацию Грузии, Армении, Молдовы и Украины с Horizon Europe – это ключевая программа ЕС по финансированию исследований и инноваций. «Мы в равной степени сосредоточим внимание на укреплении экономической устойчивости через торгово-экономическую интеграцию, доступ к инвестициям и финансам, усиление транспортного сообщения и поощрение инвестиций в людей».

ЕС также заявил о солидарности перед лицом пандемии Covid-19. В рамках пакета оперативной поддержки с 2020 года было мобилизовано более 2,5 млрд евро, и ЕС и его члены помогают странам справиться с пандемией. Также отмечается, что через платформу COVAX и Механизм обмена ЕС странам-партнерам в качестве донации были предоставлено 13 миллионов доз вакцины против коронавируса.

«Мы приветствуем взаимное признание цифровых сертификатов Covid-19 в Армении, Грузии, Молдове и Украине, а вскоре и в Азербайджане, что сделает поездки в ЕС и из ЕС более безопасными и легкими», — говорится в заявлении.

На саммите Евросоюз объявил о планах по инвестированию в страны «Восточного партнерства» более двух млрд евро. Как заявил председательствующий на саммите президент Европейского совета Шарль Мишель, этот амбициозный экономический и инвестиционный план призван оказать серьезное влияние на общество. Эти деньги пойдут на поддержку полумиллиона малых и средних предприятий, на реконструкцию дорог, борьбу с коррупцией, поддержку независимой прессы и неправительственных организаций и т. д.