Столтенберг: НАТО продолжает призывать Кремль прекратить признание Абхазии и ЮО

«НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы продолжаем призывать Россию прекратить признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести свои вооруженные силы», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге после встречи с премьер-министром Грузии.

«Мы ценим тесное сотрудничество с Грузией. Грузия — один из ближайших партнеров НАТО. В Риге министры иностранных дел стран-членов НАТО подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — сказал Столтенберг, передает Общественный вещатель Грузии.

По словам Столтенберга, на встрече с премьер-министром Грузии обсуждалась ситуация в регионе.

Вместе с тем, по заявлению Столтенберга, Грузия и Украина правомочны самостоятельно выбирать альянсы, а Россия не имеет права диктовать им этот выбор.

«Сегодня мы обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, включая мобилизацию российских войск в Украине и вокруг неё, дестабилизирующую активность РФ в Черноморском регионе. Мы сошлись во мнении, что необходимо проявлять бдительность и избегать эскалации конфликта. Любая будущая агрессия со стороны России дорого ей обойдется и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России.

Грузия и Украина имеют право самостоятельно выбирать альянсы, а Россия не имеет права диктовать этот выбор. Мы отвергаем любую идею сфер влияния в Европе. Эти идеи были преданы истории и должны оставаться там. НАТО продолжит оказывать сильную политическую и практическую поддержку своим партнерам. Мы работаем над укреплением обороноспособности Грузии, включая военно-морскую поддержку, совместные учения и обмен информацией», — заявил Столтенберг.