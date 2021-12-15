В Брюсселе стартует саммит Восточного партнерства

15 декабря в Брюсселе пройдет шестой саммит Восточного партнерства. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель встретятся с лидерами стран-членов ЕС, а также Армении, Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы.

Согласно анонсу, на саммите будет представлено стратегическое видение более тесного сотрудничества между ЕС и его восточными партнерами.

«Лидеры обсудят обновленную повестку дня формата и затронут вопросы восстановления, устойчивости и реформ, с целью оказания помощи странам-партнерам в повышении устойчивости перед существующими и предстоящими вызовами.

Речь пойдет в том числе и об экономическом и инвестиционном плане, предполагающем 2,3 млрд. евро в виде грантов, смешанного финансирования и гарантий, у которого есть потенциал мобилизовать до 17-ти млрд. государственных и частных инвестиций для создания рабочих мест, стимулирования экономического роста и обеспечения экономического роста в регионе», — читаем в релизе.