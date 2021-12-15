Президент и Католикос-Патриарх поговорили об «общенациональном примирении»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

По информации администрации главы государства, Зурабишвили ознакомила главу ГПЦ со своей инициативой о начале процесса «общенационального примирения», на что попросила у патриарха благословения.

Встречу прокомментировали и в Патриархии Грузии.

«Президент представила патриарху свое видение, связанное с процессом примирения в обществе. Его Святейшество и, естественно, Церковь, сейчас, как и всегда, поддержат любые направленные на единодушие инициативу и действия, которые будут зиждиться на христианских и справедливых основаниях», — сказано в заявлении.

Напомним, 10 декабря на Саммите демократии в США Саломе Зурабишвили заявила о том, что «поляризацию и ненависть необходимо преодолеть, и как президент Грузии она начнет общенациональный инклюзивный процесс примирения». Позднее в интервью France 24 глава государства уточнила: это обязательство, которое берет на себя президент, а не правительство.