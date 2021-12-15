Лидеры оппозиционных партий Грузии договорились о совместных скоординированных действиях. Об этом стало известно после завершения общей встречи оппозиции, которая прошла сегодня, 15 декабря.

«С одной стороны, мы слышим важное послание президента о прекращении поляризации, в отношении к которого, несмотря на множество вопросов, мы проявляем интерес и готовность начать разговор. Мы отлично понимаем, что это необходимо стране и с нашей стороны никто эту инициативу не заблокирует», — отметила лидер партии «Время пришло» («Дроа!») Элене Хоштария.

При этом политик добавила, что в связи со сложившимися реалиями, представители оппозиционных партий боятся, что их могут арестовать.

Напомним, что вопрос необходимости налаживания диалога с властями стал особенно актуален после выступления президента Нрузии Саломе Зурабишвили на Саммите демократии в США. 10 декабря Зурабишвили заявила о том, что «поляризацию и ненависть необходимо преодолеть, и как президент Грузии она начнет общенациональный инклюзивный процесс примирения». Позднее в интервью France 24 глава государства уточнила: это обязательство, которое берет на себя президент, а не правительство.