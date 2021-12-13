Госсекретарь США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО

Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в показанном в воскресенье интервью телеканалу NBC.

«Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит [решение вопроса]», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

«НАТО с момента своего существования ясно давала понять, что ее двери будут открыты для любых европейских стран, которые стремятся к членству и отвечают необходимым критериям», – отметил он, передает «Эхо Кавказа».

В МИД РФ ранее заявили, что необходимо официально дезавуировать принятое альянсом в 2008 году решение о членстве Украины и Грузии как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет.