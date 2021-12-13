Глава МИД Литвы: Россия готовится к всеобъемлющей войне против Украины

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, «Россия на самом деле готовится к всеобъемлющей войне против Украины, и, вероятно, это станет беспрецедентным событием после Второй мировой войны». Перед заседанием совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе он подчеркнул, что к такому сценарию необходимо быть готовыми.

«Я думаю, что самой важной темой сегодняшней дискуссии будет обсуждение Украины и наращивания военного присутствия на границе. Мы думаем, что Россия действительно готовится к всеобъемлющей войне против Украины, и это беспрецедентное событие со времен Второй мировой войны. Соответственно, мы должны быть очень точными и готовыми к этому. Это беспрецедентное нападение на страну, которая идет в западном направлении, это означает, что и ответ западных стран должен быть беспрецедентным. Мы должны услышать твердую позицию от наших союзников — США.

Это стратегический рычаг для России, когда они говорят, что будет война, но Европа не должна попасть под такой шантаж. Украинский и грузинский народы сами выбрали стратегическую архитектуру стратегическую безопасность.

Думаю, что сдерживание — главный способ остановить войну. Сейчас мы говорим о санкциях, и, как сказал президент Байден, санкции должны быть беспрецедентного масштаба. Думаю, что у ЕС есть для этого все инструменты. Сейчас у нас есть возможность увеличить помощь странам, которым угрожает Россия. Здесь, в здании ЕС, я скажу, что у Евросоюза есть много инструментов, экономических, финансовых, и сейчас для их применения самое время», — заявил Ландсбергис.