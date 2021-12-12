Группа экспертов опубликует заключение о состоянии здоровья Саакашвили

Группа экспертов опубликует заключение о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Об этом Народный защитник Грузии Нино Ломджария сообщила после встречи с третьим президентом страны в военном госпитале Гори. Больницы посетили также медики из группы, сформированной Омбудсменом.

По словам Ломджария, в ситуации вокруг состояния здоровья Саакашвили было выявлено множество проблем, которые требуют анализа и объединения, чтобы увидеть общую картину. Она добавила, что все специалисты детально изучили дело пациента в своем направлении.

«Также он был непосредственно обследован профильными специалистами. Параллельно прошла беседа с лечащим врачом. У каждого есть информация, касающаяся его сферы, которую нужно сложить в одну картину, ведь это не пациент, у которого одна конкретная проблема, речь идет о многосторонних осложнениях. Сейчас врачам необходимо проверить эту информацию. После этого будет обнародовано заключение с оценками и рекомендациями», — сказал Народный защитник.

Нино Ломджария также сообщила, что в Горийском госпитале Михаилу Саакашвили не предоставлено открытое пространство, где он мог бы прогуливаться. По словам Омбудсмена, ему нужно больше физических нагрузок.

«Что касается правовой ситуации, то, как сказал мне сам Михаил Саакашвили, дисциплинарное наказание проявилось только в ограничении права на телефонные разговоры, которое и без того было ограничено в связи с ходом текущих дел. Сегодня он имеет возможность смотреть телевизор, но мне кажется проблемным, что у него нет открытого пространства, где он, как заключенный, смог бы воспользоваться своим правом на прогулки».