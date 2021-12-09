В Тбилиси пройдет Фестиваль иллюстрации

В рамках проекта «Тбилиси – мировая столица книги» с 13 по 14 декабря в галерее Artarea пройдет Тбилисский фестиваль иллюстрации.

В мероприятии примут участие 34 иллюстратора, проживающих в Грузии, чьи работы в виде оригиналов и репродукций будут представлены на выставке. В рамках фестиваля также подготовлен каталог, в который вошли работы 45 художников.

Кроме того, запланировано несколько презентаций иллюстрированных книг, а также встречи с иллюстраторами старого и нового поколения. Посетители смогут приобрести оригиналы и подписанные репродукции произведений, открытки, аксессуары и другие виды полиграфической продукции.

Начало фестиваля 13 декабря в 11:00. Галерея Artarea находится по адресу: ул. Додо Абашидзе 10.