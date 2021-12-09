Саакашвили: Грузия нуждается в большой перезагрузке

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсети Facebook текст под заголовком «Большая перезагрузка». В нем он заявил, что власти под руководством миллиардера Бидзины Иванишвили испытывают кризис, поэтому пытаются внимание общества от главных проблем. На этом фоне Саакашвили призывает людей объединиться.

«Иванишвили сейчас находится в катастрофической ситуации – самый высокий рост цен в истории Грузии, самый высокий уровень банковских кредитных ставок, самый интенсивный отток рабочей силы, практически проигранные выборы последние три раза, а значит – полная делегитимизация, до минимума сокращенный рынок поддержки и как никогда сплоченная оппозиция. Кроме того, что самое главное, – это самая серьезная международная изоляция режима и более резкая критика, чем в любой период с момента обретения независимости».

По словам экс-президента, в ответ на все это Иванишвили лишь усиливает карательные отряды, поощряет криминал и, вбрасывая мелкие темы, стремится отвлечь внимание общества от двух основных: внеочередные выборы и его освобождение.

«Теперь его главный союзник – новогодний поросенок и сациви, переключение людей на эти темы. Благодаря этому он хочет снизить температуру, внедрить фрустрацию и пассивность».

По словам Саакашвили, сегодня в Грузии нужны постоянные очаги сопротивления на местах, но всегда с конкретными темами, двумя основными целями – выборы и прекращение политических преследований. «Мы готовимся к очень большой акции в декабре, чтобы люди вздохнули с облегчением. Грузия нуждается в широком согласии и большой перезагрузке», — заключил экс-президент.