Министр здравоохранения Грузии подала в отставку

Екатерина Тикарадзе покидает пост министра здравоохранения и социальной защиты Грузии. Об этом она заявила на специальном брифинге в офисе «Грузинской мечты».

По словам Тикарадзе, для нее было большой ответственностью возглавлять Минздрав. Она поблагодарила сотрудников ведомства, а также заявила, что продолжит работу в политсовете правящей партии.

«После трех лет довольно интенсивной работы, после консультаций с премьер-министром, а теперь и с председателем партии, мы сочли правильным, чтобы я продолжила работу в политсовете «Грузинской мечты» и отсюда работала над укреплением систем здравоохранения и социальной защиты», — сказала Тикарадзе.

Уже экс-министр, однако, не объяснила причин, по которым покидает пост. Стоит отметить, что отставке предшествовали разногласия между главой Минздрава и премьер-министром Ираклием Гарибашвили по вопросу т. н. «зеленых паспортов».

Добавим также, что Екатерина Тикарадзе была назначена министром здравоохранения в сентябре 2019 года. Она сменил на этом посту Давида Сергеенко. Самым большим вызовом для нее стала пандемия коронавируса. Грузинская оппозиция не раз заявляла, что Тикарадзе не справляется с работой и требовала отставки министра.

Кто возглавит Минздрав после отставки Екатерины Тикарадзе пока неизвестно.