Главная новогодняя елка Грузии зажжется в Тбилиси 10 декабря

Главная новогодняя елка Грузии зажжется перед зданием парламента страны 10 декабря в 20:00. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отметив, что в этом году, в отличие от прошлого и несмотря на продолжающуюся пандемию, было решено все-таки провести праздничное мероприятие.

«Хочу пригласить жителей нашего города вместе загадать желание и зажечь главную елку страны», — сказал мэр.

Каладзе также рассказал о новогодней программе в Тбилиси, которая, в отличие от прошлых лет, будет достаточно масштабной и разнообразной. В частности, 24 декабря состоится официальное открытие «Новогодней деревни», которая до 14 января будет располагаться на площади Орбелиани и в саду «Деда Эна». Там будут проходить развлекательные шоу для людей всех возрастов. Для детей будут организованы праздники и концерты. Также будут открыты кинотеатр под открытым небом, каток и тематические фотозоны.

«В праздничные дни на площади Орбелиани и в парке «Деда Эна» по традиции будут проводиться новогодние ярмарки. Также будут открыты различные объекты питания», — добавил Каха Каладзе.

По его словам, 31 декабря на Площади Первой Республики состоится гала-концерт, в котором примут участие до 300 артистов. А 7 января в столице пройдет большой рождественский концерт.

При этом мэр Тбилиси отметил, что запланированные мероприятия будут проводиться в соответствии с Covid-регуляциями. «Мы призываем вас соблюдать правила и заботиться о безопасности друг друга. Лучшая защита – это надеть маску и пройти вакцинацию», — добавил Каладзе.