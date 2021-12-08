Из-за тумана Тбилисский аэропорт не принял 3 рейса

Утром 8 декабря из-за тумана Тбилисский международный аэропорт не смог принять три авиарейса.

В частности, самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена, был вынужден совершить посадку в Ереване. Позже лайнер вернулся в Мюнхен, откуда вновь вылетел в Тбилиси, передает Общественный вещатель.

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, совершавший полет из Стамбула, сел в Эрзуруме. Позже рейс был отменен. А рейс Тбилиси-Дубай был задержан на несколько часов, но позже выполнен.

Как заявляют в Тбилисском международном аэропорту, в настоящее время главная воздушная гавань Грузии работает без задержек.