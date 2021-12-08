МИД Грузии: на переговорах в Женеве звучали скрытые угрозы от России

В Тбилиси назвали «довольно сложным» 55-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Итог консультаций в Швейцарии подвел замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, по словам которого, в ходе встреч со стороны Москвы звучали даже скрытые угрозы.

«Переговорный процесс – довольно сложный. Особенно в группе по безопасности, где мы услышали довольно жесткие позиции и можно даже сказать скрытые угрозы. А это значит, что и продолжение будет довольно сложным. Такова реальность, что у российской стороны, похоже, нет ни желания, ни мотивации продвигаться вперед по соглашению из шести пунктов. Более того, есть даже попытка оказать жесткое давление, чтобы эти вопросы отошли на второй план, а обсуждение шло по другим темам. То есть, чтобы женевские вопросы не включались в переговорный процесс, против чего выступает грузинская сторона».

По словам Лаши Дарсалия, для Тбилиси главное – достичь прогресса по 6-пунктному соглашению – вернуться к статус-кво, что должно стать предпосылкой для полноценного урегулирования конфликта. В противном случае мы зайдем в тупик и конфликт сохранится, подчеркивает замглавы МИД.

«На переговорах, к примеру, был сделан акцент на военных учениях в Грузии и была совершена попытка представить их как угрозу безопасности региона», — сказал дипломат, подчеркнув, что в действительности любая активность на территории страны осуществляется в соответствии с нормами международного права.

Дипломат отметил, что эти вопросы не имеют ничего общего с реализацией плана из шести пунктов. Более того, рассматривание российских военных учений и военных учений в Грузии с ее партнерами в одном срезе ставит целью отвлечь внимание от реальных проблем и необходимости выполнения Москвой ее обязательств.

«Когда мы говорим о скрытых угрозах, речь идет о попытке говорить о евроатлантической интеграции Грузии, ведь женевский формат преследует единственную цель – соглашение из шести пунктов. Безусловно, Грузия не собирается ни с кем обсуждать, и тем более с Россией, свои евроатлантические устремления. Это выбор, который грузинское общество давно сделало, и это не предмет женевских переговоров».

Дарсалия добавил, что в ходе 55-го раунда переговоров в Женеве вопрос евроатлантического курса Тбилиси стороны не обсуждали, и была лишь попытка «привести дискуссию к этому».