Президент Грузии поздравила Олафа Шольца с избранием канцлером Германии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца с избранием канцлером ФРГ. Об этом она написала в своем официальном микроблоге Twitter.

«Я искренне поздравляю и желаю успехов Олафу Шольцу, который приступил к обязанностям канцлера Германии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами для дальнейшего укрепления наших связей и укрепления непоколебимого пути Грузии к европейской интеграции».

My most sincere congratulations and wishes of success to @OlafScholz as he takes over the responsibilities of Chancellor of Germany.

I look forward to working with you to make our ties stronger and to strengthen Georgia’s unwavering path on European integration.

🇬🇪🤝🇩🇪

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 8, 2021