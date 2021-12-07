Фильм грузинского режиссера «Брайтон 4» стал кандидатом на «Оскар»

Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» официально вошел в число кандидатов на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2022 году.

Лонг-лист кандидатов несколько дней назад был опубликован на официальном сайте премии. Шорт-лист из 15 кинокартин объявят 21 декабря. Конкуренцию грузинскому фильму составят более 90 картин из разных стран. Премия вручения награды американской киноакадемии «Оскар» в этом году состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

«Брайтон 4» уже был представлен на многих международных кинофестивалях и получил несколько престижных наград. Одна из последних – победа в трех номинациях на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).

Лента рассказывает историю эмигрировавшего в США грузинского борца. В главной роли – двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Примечательно также, что картина стала последней работой Кахи Кавсадзе в кино. Актер играет бывшего оперного певца, вынужденного работать в Америке швейцаром. «Брайтон 4» – результат сотрудничества пяти стран: Грузии, России, Болгарии, Монако и США. Сопродюсер картины – Общественный вещатель Грузии.