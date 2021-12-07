Грузинская модель Матильда Гварлиани стала лицом ETRO

Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в рекламной кампании капсульной коллекции ETRO x Harris Reed.

В середине ноября модный дом Etro и Harris Reed запустили лимитированную капсульную коллекцию шелковых блуз. Частью рекламной компании этой коллаборации стала грузинская модель Матильда Гварлиани.

Кроме того, в начале декабря Гварлиани приняла участие в съемках лукбука для итальянского бренда Missoni.

Девушка работает в грузинском агенстве Look Modéls Managemént. Последние несколько лет Гварлиани принимала участие во многих показах Tbilisi Mercedes Benz Fashion Week. А в декабре 2020 года девушка также стала частью рекламной кампании всемирно известного бренда Valentino.

Карьеру модели она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. В15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Кроме того, она принимала участие в показе Dolce & Gabbana в рамках Milan Fashion Week 2019.