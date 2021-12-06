Исполнительница Rémmée выпустила своеобразный феминистический гимн Грузии

Молодая грузинская артистка Тинатин Ногаидели, выступающая под сценическим псевдонимом Rémmée, выпустила трек, который является своеобразным феминистическим гимном Грузии. Проект поддерживает движение за равенство.

Песня под названием «Сестра» призывает женщин проявить солидарность друг к другу. Композиция включает в себя смесь современной поп-музыки и фолка, а также эмоциональный текст, посвященный проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются женщины.

«Я хочу петь всем женщинам, которые терпят жестокого мужа, тем, в кого каждый день бросают камни, кто сегодня не смеет говорить», – начинается текст песни.

Кроме того, в тексте подчеркивается проблема трансфобии и перечисляются имена трансгендерных женщин, которые были убиты или умерли при подозрительных обстоятельствах за последние годы в Грузии: Зизи, Бьянка, Саби и тд.

По словам певицы, ей нравится, когда она трансформирует грузинскую поп-культуру и фольклор таким образом, чтобы он стал более феминистским и инклюзивным.

Трек «Сестра» теперь также доступен на всех платформах цифрового стриминга, включая Spotify и Soundcloud.