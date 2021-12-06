Коронавирус в Грузии: статистика 6 декабря

В Грузии за сутки выявлено 1 778 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 867 071-го.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 924;

Имерети – 270;

Шида Картли – 83;

Самегрело – Земо Сванети – 119;

Квемо Картли – 130;

Кахети – 66;

Аджария – 89;

Самцхе-Джавахети – 27;

Мцхета-Мтианети – 36;

Гурия – 27;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 7.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 234 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 809 830 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 63 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 407 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 44 808 (-1 465). В тяжелом состоянии находится 1 611 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 362 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 455 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 121 человек;

В карантинных пространствах находятся – 36 человек;

Проходят лечение на дому – 37 232 человека;

На самоизоляции находятся – 41 509 человек.

За последние 24 часа было проведено 25 855 тестов. В том числе 16 445 исследований на антиген и 9 410 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,88%. Показатель за последние 14 дней – 8,56%.