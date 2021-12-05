В Тбилиси убит 17-летний подросток, задержаны двое

В Тбилиси по факту убийства 17-летнего молодого человека задержаны двое граждан, сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии. Преступление произошло в столичном районе Санзона.

По данным ведомства, по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах задержан Л.И 2005 года рождения. По факту укрывательства особо тяжкого преступления задержан П.В. 2004 года рождения.

«Следствием установлено, что 4 декабря на почве спора Л.И. нанес удары холодным оружием Д.К. 2006 г.р. и скрылся с места происшествия. Второй обвиняемый, П.В., скрылся с места происшествия вместе с Л.И.», — говорится в сообщении.

В результате полученных повреждений молодой человек скончался в больнице.

«Ребенка привезли в больницу, его сердце не билось. Врачи провели реанимацию сердца и легких, однако, ничего не вышло. Врачи реаниматологи пытались восстановить работу сердца, но, к сожалению, ничего не вышло. Как сказал один из наших докторов, одно ранение было нанесено в область сердца, остальное выявит экспертиза», — сказали в Первой университетской клинике.

Расследование ведется по подпункту «Б» второй части статьи 109 и третьей части статьи 376 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах в отношении несовершеннолетнего, и укрывательство особо тяжкого преступления.