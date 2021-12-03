В Грузии задержали сотрудников медцентра, выдававшего фальшивые Covid-документы

Сотрудники Антикоррупционного департамента Службы госбезопасности Грузии задержали директора и врача Медицинского центра №4 по факту коммерческого подкупа и подделки/реализации официального документа.

Следствие установило, что указанные лица в обмен на определенную сумму подготовили поддельный документ, удостоверяющий прохождение гражданином вакцинации препаратом Pfizer, и незаконно зарегистрировали его на официальном сайте Национального центра по контролю заболеваний.

По информации СГБ, в ходе расследования было также установлено, что данное противозаконное действие не носило разовый характер. Обвиняемые систематически подделывали документы и регистрировали на сайте Центра по контролю заболеваний невакцинированных граждан как лиц, привившихся от коронавируса.