В Грузии на фоне акций протеста начали работу новые созывы муниципальных собраний

3 декабря в Грузии начали работу новые составы Сакребуло (городских собраний) во всех муниципалитетах и пяти самоуправляемых городах страны: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти.

В частности, в столице был избран председатель Сакребуло – им стал член правящей «Грузинская мечта» Георгий Ткемаладзе, возглавлявший и собрание предыдущего созыва. Кандидатуру мажоритарного кандидата в районе Ваке поддержали 27 депутатов, один воздержался, один проголосовал против. Представители оппозиционного «Единого национального движения» голосование бойкотировали, в знак протеста покинулв зал заседаний.

По итогам выборов в органы местного самоуправления 2021 года больше всего мандатов в тбилисском Сакребуло – 29 – получила «Грузинская мечта». 21 депутат представляет оппозицию, в частности, 13 – «Национальное движение», 4 – партию «За Грузию» Георгия Гахария, 2 – «Лело», и 1 – партию Анны Долидзе «Для народа». Между тем, один из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, занимавший первое место в партийном списке столичного Сакребуло, отказался от своего мандата.

Во многих городах местные собрания начали работу на фоне акций протеста. Оппозиционные и гражданские активисты пришли к зданиям Сакребуло с плакатами «Свободу Мише!». В некоторых случаях оппозиция бойкотировала работу муниципальных советов. К примеру, в Батуми на первое заседание городского собрания не явились члены партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».