Пострадавшая во время «ночи Гаврилова» Мако Гомури подает в суд на МВД

Как сообщает «Ассоциация молодых юристов Грузии», 2 декабря Мако Гомури, пострадавшая в результате разгона демонстрации 20-21 июня 2019 года, подала иск против Министерства внутренних дел в Тбилисский городской суд.

Она требует от ведомства компенсации морального ущерба, ущерба здоровью и назначения пособия из-за снижения трудоспособности.

Мако Гомури была ранена резиновой пулей в т.н. ночь Гаврилова. Девушка лишилась глаза. Согласно заключению экспертизы, Мако Гомури получила тяжелые телесные повреждения, что привело к снижению его общей трудоспособности.