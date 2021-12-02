Илия Второй поблагодарил Кирилла за позицию по Абхазии и ЮО

Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй поблагодарил главу русской церкви патриарха Кирилла за его позицию по вопросу оккупированных регионов Грузии. Об этом говорится в письме Илии Второго патриарху Кириллу по случаю 75-летия последнего.

«Хочу еще раз поблагодарить Вас и Русскую Православную Церковь за официальное признание наших территорий — Абхазии и Цхинвальского региона — частью Грузинской Православной Церкви, независимо от политических интересов, в соответствии с церковными законами.

Наш народ и мы благодарны за то, что вы неоднократно участвовали в освобождении наших граждан, попавших в плен за нарушение временной границы. Конечно, есть еще нерешенные сложные вопросы, которые создают проблему, но надежда на лучшее будущее жива, и наша доброе отношение к вам искренне», — говорится в письме.