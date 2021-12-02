ЕС критикует Тбилиси за новые назначения судей в Верховный суд

Евросоюз выступил с заявлением в связи с новыми назначениями судей в Верховный суд Грузии.

«В среду парламент Грузии назначил четырех судей Верховного суда на пожизненный срок. Такие назначения, произведенные до устранения существующих недостатков в процессе выдвижения кандидатов, не соответствуют рекомендациям Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и Венецианской комиссии Совета Европы.

Последние назначения противоречат обязательствам по амбициозной судебной реформе, взятым на себя лидерами Грузии в политическом соглашении от 19 апреля этого года и подтвержденным 28 июля. Они предполагали решение проблем в процессе выдвижения кандидатов в Верховный суд, прежде чем приступать к назначению судей. Эти действия рискуют еще больше подорвать независимость судебной власти и доверие общества к грузинской системе правосудия.

Европейский Союз повторяет свой призыв к властям Грузии укрепить независимость, подотчетность и качество судебной системы, включая Высший совет юстиции, посредством широкого, инклюзивного и межпартийного процесса реформ. Европейский Союз напоминает, что, хотя он по-прежнему полностью привержен поддержке реформ Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, помощь ЕС Грузии остается обусловленной прогрессом по ключевым реформам, включая судебную систему», — говорится в заявлении.