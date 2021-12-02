Де-факто президент Абхазии Аслан Бжания отправил в отставку главу МВД Дмитрия Дбар.

Как сообщают в пресс-службе Бжания, временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый заместитель министра Руслан Ажиба.

Дмитрий Дбар указом абхазского лидера назначен начальником Государственной службы охраны. При этом Бжания присвоил Дбар воинское звание полковника.

Напомним, что в начале октября Дбар был временно отстранен от исполнения обязанностей министра ВД на фоне инцидента 30 сентября, когда на сухумской набережной были избиты ветераны. 2 ноября Дбар был восстановлен в должности, ветераны это решение оспаривали.