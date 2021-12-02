В Абхазии разгорается скандал из-за готовности Бжания «уступить суверенитет»

В Абхазии разгорается новый скандал. Как передает cyxumu.info, причиной тому послужило выступление Аслана Бжания, во время которого де-факто президент заявил, что Сухуми «должен поделиться частью своего суверенитета».

Этими словами Бжания «фактически подтвердил те аргументы, которые грузинская сторона годами предъявляет абхазам, говоря об оккупации Абхазии Российской Федерацией. Это и то, что на границе Абхазии с 4 сторон стоят российские военные, и что в Абхазии официально ходит единственное платежное средство — российский рубль, бюджет Абхазии на 60-70% заполняется из бюджета России, министра иностранных дел Абхазии назначают из Кремля, все делопроизводство в Абхазии ведется на русском, даже это заявление президент сделал на русском. Я например в таких спорах всегда спрашиваю, когда у Абхазии было больше независимости, до признания Россией в 2008 году или после? Если человек объективный, то признает, что ДО», — пишет издание.

Напомним, 22 ноября комментируя отношения России и Абхазии, Бжания заявил, что Сухуми придется поделиться частью своего суверенитета, и в этом он не видит никакой трагедии.

«Мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы», — сказал он.

В этой связи 1 декабря Объединённый Совет абхазских ветеранов выступил c критикой де-факто президента.

«Считаем, что данное заявление противоречит всей новейшей истории нашей страны. Подобные заявления звучат особенно кощунственно из уст нынешнего президента, который в качестве оппозиционного лидера 24 ноября 2014 года устраивал пикеты на государственной границе по реке Псоу против подписания Договора о Союзничестве и стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», – говорилось в обращении.