Черкесские активисты выступили в поддержку Михаила Саакашвили

Черкесские активисты вступились за Михаила Саакашвили и обратились к президенту Грузии с просьбой о его помиловании.

27 ноября на Facebook-странице черкесской активистки Даны Черкесовой было размещено обращение, которое потом распространилось по различным группам в социальных сетях.

«Ни в коей мере не стремясь пересмотреть или оспорить решение Национальной судебной системы Грузии, […] мы просим взглянуть на те действия третьего президента Грузии, которые, как нам представляется, если не искупают те деяния, которые получили правовую оценку грузинского правосудия, то, по крайней мере, переводят его в категорию людей, достойных прощения и освобождения из тюрьмы < >

Что нас действительно волнует, так это деятельность Михаила Саакашвили в отношении нашего народа. Именно Михаил Саакашвили признал геноцид черкесского народа в 2011 году. Это дало нам, черкесам, стимул для того, чтобы помнить свою историю, понимать правовую субъектность нашего народа. Это дало стимул добиваться тех прав, которыми обладает наш народ, в международной правовой системе. Это был большой подарок от грузинского народа — надежда на будущее и возможность развиваться в парадигме международного права. Первое действие, которое вывело нас в поле международного права, совершил Михаил Саакашвили, проявив свою добрую волю», — указали авторы обращения.

Напомним, 20 мая 2011 года во время пребывания Михаила Саакашвили у власти Грузия официально признала геноцид черкесов. Этой проблеме тогда уделялось большое внимание. В

В Анаклии в 2012 году был установлен бронзовый монумент жертвам геноцида черкесского народа, автором которого стал скульптор из Кабардино-Балкарии Хусен Кочесоков.

Впоследствии Саакашвили неоднократно затрагивал тему геноцида черкесов.