Москва перебрасывает военную технику из Сибири к западным границам

Минобороны начало стягивать военную технику из Сибири к западным границам.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в TikTok видео, на котором поезд с бронеавтомобилями «Тигр», КАМАЗами и «Уралами» движется (со слов автора) «в сторону Украины», передает Instagram-портал tchetede.

Аналитики выяснили, что эшелон движется из Абакана (Хакасия) в Ельню Смоленской области, где расположена техника 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). На юге России, тем временем, сегодня начались учения с участием более 10 000 военных.

К слову, о том, что Россия стягивает сюда технику, чтобы потом, по данным западных СМИ, вторгнуться в Украину, впервые стало известно ещё месяц назад. О вероятной войне США уже предупредили ЕС, однако Кремль и лично Путин это отрицают.