Коронавирус в Грузии: статистика 2 декабря

В Грузии за сутки выявлен 3 371 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 853 833-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 491;

Имерети – 646;

Самегрело – Земо Сванети – 328;

Шида Картли – 327;

Квемо Картли – 196;

Кахети – 199;

Самцхе-Джавахети – 146;

Аджария – 172;

Гурия – 104;

Мцхета-Мтианети – 86;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 36.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 295 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 796 453 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 72 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 12 191 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 45 163. В тяжелом состоянии находятся 1 674 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 379 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 554 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 135 человек;

В карантинных пространствах находятся – 40 человек;

Проходят лечение на дому – 37 478 человек;

На самоизоляции находятся – 42 319 человека.

За последние 24 часа было проведено 50 626 тестов. В том числе 31 151 исследование на антиген и 19 475 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,37%. Показатель за последние 14 дней – 8,78%.