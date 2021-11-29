Следующее слушание по делу о событиях 7 ноября 2007-го состоится 23 декабря

Следующее судебное слушание по делу о событиях 7 ноября 2007 года, по которому проходит экс-президент Грузии, состоится 23 декабря. Об этом общественности сообщил один из адвокатов Михаила Саакашвили – Бека Басилая.

Адвокат отметил, что прокуратура не возражала против даты, напротив, именно сторона обвинения выразила желание перенести слушание. По словам Басилая, это означает, что у прокуратуры нет доказательств против Михаила Саакашвили по данному делу.

Напомним, 29 ноября Тбилисский городской суд продолжил рассмотрение дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и вторжении спецназа в здание телеканала «Имеди». Бывший президент Михаил Саакашвили впервые присутствовал на процессе и выступил в суде с обширной речью.