Саакашвили: я допускал ошибки, главная — этот суд

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили извинился за ошибки, допущенные в прошлом. По признанию политика, главная его вина заключается в том, что судебная система страны сегодня не независима.

«Я говорю о наших успехах, но допускал ли я ошибки? Более чем достаточно, много таких ошибок, о которых я очень горько сожалею, во-первых, моя главная ошибка – этот суд. Я хорошо помню разговоры с Никой Руруа в 2011 году, когда он сказал мне, что если мы не предоставим суду полную независимость и если человек не будет чувствовать, что он найдет справедливость по делам по которым прокуратура заинтересована в его поражении, считай все, что мы сделали будет неважно. Ники сегодня нет в живых, но, думаю, он все точно предугадал.

Конечно, ошибка, связанная с тем, что мы не смогли создать независимый суд, коснулась очень многих моих соотечественников, теперь она коснулась меня. Я прошу прощения у всех, кого это затронуло, также как и прошу прощения за все другие ошибки, которые невольно вас затронули. Прошу прощения еще раз. Но ошибки и оплошности — это одно, а вина — другое.

Я Михаил Саакашвили, и у Грузии не было виновного президента, я хочу, чтобы все грузины знали об этом, основатель грузинского государства не мог быть виновным, потому что преступники не создают государства, а разрушают их, и сейчас вы видите классический пример этого, Грузия находится в руках бандитов», — заявил экс-президент,