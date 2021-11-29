Саакашвили покинул здание суда, процесс продолжается без него

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул здание Тбилисского городского суда, слушание по делу о событиях 7 ноября 2007 года продолжились без него.

Как заявил один из адвокатов Саакашвили Бека Басилая, врачи рекомендовали отложить заседание из-за состояния здоровья политика, однако судебная коллегия приняла решение о продлении процесса до 17:00.

Напомним, 29 ноября Тбилисский городской суд продолжил рассмотрение дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и вторжении спецназа в здание телеканала «Имеди». Бывший президент Михаил Саакашвили впервые присутствовал на процессе и выступил в суде с обширной речью.